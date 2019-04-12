سياسي / قمة أمريكية - كورية جنوبية و تشديد على الدبلوماسية مع كوريا الشمالية



واشنطن 07 شعبان 1440 هـ الموافق 12 إبريل 2019 م واس

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إنه سيستمر في فرض عقوبات على كوريا الشمالية وذلك خلال مباحثات مع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن بحثا خلالها سبل إعادة المحادثات النووية بين واشنطن وبيونجيانج إلى مسارها بعد قمة متعثرة في هانوي.

وخلال الاجتماع الذي عقد بالبيت الأبيض، ترك الرئيس ترامب الباب مفتوحًا أمام فرص إقامة قمة ثالثة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون لكنه لم يعلق على ما إذا كان قد اتصل بالزعيم الكوري الشمالي مؤخرًا.

و أوضح الرئيس ترامب أنه بحث مع الرئيس الكوري الجنوبي أمورًا إنسانية محددة وإمكانية تقديم كوريا الجنوبية مساعدات غذائية للشمال، مضيفًا أنه بوسعنا دومًا زيادة العقوبات لكنني لا أرغب في القيام بذلك في الوقت الراهن.

وأفاد الرئيس الكوري الجنوبي من جانبه أنه يتفق مع ترامب بشأن الهدف النهائي بنزع سلاح كوريا الشمالية النووي.

و كان مون قد وصل إلى واشنطن يوم الأربعاء، وأجرى محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي جون بولتون، و نائب الرئيس مايك بنس.

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