سياسي / البحرين تؤكد وقوفها إلى جانب السودان



المنامة 07 شعبان 1440 هـ الموافق 12 إبريل 2019 م واس

أكدت مملكة البحرين موقفها الثابت الداعم لجمهورية السودان، ولكل ما فيه الحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها، وكل ما يضمن مصلحة الشعب السوداني في التقدم والرخاء والازدهار.

وقالت وكالة أنباء البحرين: إن مملكة البحرين تتابع باهتمام شديد التطورات الراهنة التي تشهدها السودان, وتؤكد وقوفها إلى جانبه، معربة عن تطلعها إلى أن تتجاوز هذه المرحلة الحاسمة بوعي أبنائها، ومن أجل تحقيق طموحات شعبها في الأمن والاستقرار والتنمية.

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