الإستعلام عن صلاحية الإقامة برقم البطاقة فقط عبر أبشر

نكتب هذا المقال لكل من يقيم فى المملكة العربية السعودية عن الإستعلام عن صلاحية الإقامة، وقد قامت السعودية بتوفير طرق عديدة حديثة للتسهيل على كل المقيمين فيها فى الإستعلام عن موقف إقامتهم سارى أم منتهى وكيفية تجديده، وكل هذا تستطيع فعله مع نظام ابشر، فقط يتطلب الوضع أن تدخل إلى الموقع الرسمى لوزارة الداخلية، ونستعرض معكم خلال هذه المقالة طريقة الدخول إلى الموقع وجلب البيانات عن الإقامة وصلاحيتها وتجديدها، ونحن فى “نجوم مصرية” كما عودناكم نهتم بكل الأمور التى تخص المغتربين والمقيمين فى الأراضى السعودية ونوضح لهم فى هذا المقال طريقة الإستعلام عن صلاحية الإقامة، فإلى نص المقال.

الإستعلام عن صلاحية الإقامة

أتاحت وزارة الداخلية السعودية عن طريق نظام ابشر الكثير من الخدمات للمواطنين والمقيمين فى السعودية، وتقدم وزارة الداخلية هذا الدور فى ضوء إيمانها بأن من حق كل مقيم فى المملكة أن يعرف كل الأمور التى تخص إقامته وتجديدها، ولهذا نوضح لكم عن طريق خطوات بسيطة كيفية الإستفسار عن صلاحية الإقامة من خلال موقع ابشر كالتالى:

قم بالدخول إلى الموقع الإلكترونى الرسمى لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت.

على شبكة الإنترنت. اضغط على الأيقونة الخاصة بخدمة الإستعلامات الإلكترونية.

اختر منها خدمة الإستعلام عن صلاحية الإقامة.

يتطلب منك إدخال رقم الإقامة ثم الرمز المرئي.

تظهر لك الآن نتيجة طلبك إما الإقامة سارية أو منتهية تحتاج إلى تجديد.

معرفة تاريخ إنتهاء الإقامة

عند زيارتك للموقع الرسمى لوزارة الداخلية السعودية ستجد الكثير من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة، وهذا ليس فى وزارة بعينها ولكنه تطور أصاب جميع الوزارات فى ظل رؤية 2030، فالمملكة العربية السعودية وضعت أهداف ورؤية لمواكبة الدول الحديثة، ونوضح لكم الان طريقة معرفة تاريخ انتهاء الإقامة خطوة بخطوة عبر النقاط التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمى لوزارة الداخلية السعودية.

اضغط على الاستعلامات الالكترونية.

اختر خدمة الاستعلام عن إقامة وقم بملئ البيانات المطلوبة.

بمجرد انتهائك من كتابة بياناتك من رقم اقامة وغيره ستظهر لك كل المعلومات التي تريدها بشأن إقامتك.

يُسعدنا فى نجوم مصرية أن نحظى بثقتكم دائماً، وعند وجود أى استفسار أو سؤال من فضلك قم بترك تعليق بالاسفل، وسنرد عليك فى أقرب وقت

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