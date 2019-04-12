، افتتاح مهرجان للقهوة والشوكولاتة في نسخته الأولى بكورنيش الخبر ،

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انطلق مساء أمس الخميس مهرجان القهوة والشوكولاتة في نسخته الأولى على الواجهة البحرية بمحافظة الخبر، بمشاركة أكثر من 100عارض محلي ودولي، وذلك خلال الفترة من 11 إبريل إلى 15 إبريل، تحت شعار "المتعة والتسوق".
وقالت الخبيرة الاقتصادية هاجر الفاضل لـ"الخليج 365": مهرجان القهوة والشوكولاتة يُقام لأول مرة في المنطقة الشرقية وقد الخليج 365 أن أُقيم بمنطقة الرياض وجدة، وقد تنوعت المشاركات هذا العام بين المحلية والدولية، بمشاركة رواد أعمال ومحترفين في مجال القهوة والشوكولاتة.
وأضافت: وتضمنت قائمة المشاركين والعارضين عددًا من أبرز صناع وتجار القهوة والشوكولاتة، ووكلاء العلامات العالمية الراقية، إضافة إلى ممثلي شركات الشوكولاتة العالمية في المنطقة، الذين يشاركون في المعرض لإثبات وإبراز مكانة علاماتهم التجارية، وحضورهم القوي في السوق الخليجية والعربية، وتعزيز تواصلهم مع عملائهم، إضافة إلى عرض كل مستلزمات القهوة والشوكولاتة من مكائن تصنيع وتحضير، وغيرها من التقنيات الحديثة التي ستبهر محبي وعشاق القهوة والشوكولاتة.
وأشارت: يتضمن المهرجان، عمل لقاءات مع أبطال المملكة للحديث حول أهم البطولات التي أقيمت فيها في مجال القهوة، وبحضور من الخبراء في مجال تحميص القهوة ومكائن القهوة للحديث عنها.
ويُذكر أن مهرجان القهوة والشوكولاتة يقام كل سنة، وامتد المهرجان في الرياض لمدة ست مرات، ومدينة جدة مرتين، ويتضمن المهرجان محاضرات من المختصين والخبراء في مجال القهوة والشوكولاتة.
افتتاح مهرجان للقهوة والشوكولاتة في نسخته الأولى بكورنيش الخبرحامد العلي الخليج 365 2019-04-12
انطلق مساء أمس الخميس مهرجان القهوة والشوكولاتة في نسخته الأولى على الواجهة البحرية بمحافظة الخبر، بمشاركة أكثر من 100عارض محلي ودولي، وذلك خلال الفترة من 11 إبريل إلى 15 إبريل، تحت شعار "المتعة والتسوق".
وقالت الخبيرة الاقتصادية هاجر الفاضل لـ"الخليج 365": مهرجان القهوة والشوكولاتة يُقام لأول مرة في المنطقة الشرقية وقد الخليج 365 أن أُقيم بمنطقة الرياض وجدة، وقد تنوعت المشاركات هذا العام بين المحلية والدولية، بمشاركة رواد أعمال ومحترفين في مجال القهوة والشوكولاتة.
وأضافت: وتضمنت قائمة المشاركين والعارضين عددًا من أبرز صناع وتجار القهوة والشوكولاتة، ووكلاء العلامات العالمية الراقية، إضافة إلى ممثلي شركات الشوكولاتة العالمية في المنطقة، الذين يشاركون في المعرض لإثبات وإبراز مكانة علاماتهم التجارية، وحضورهم القوي في السوق الخليجية والعربية، وتعزيز تواصلهم مع عملائهم، إضافة إلى عرض كل مستلزمات القهوة والشوكولاتة من مكائن تصنيع وتحضير، وغيرها من التقنيات الحديثة التي ستبهر محبي وعشاق القهوة والشوكولاتة.
وأشارت: يتضمن المهرجان، عمل لقاءات مع أبطال المملكة للحديث حول أهم البطولات التي أقيمت فيها في مجال القهوة، وبحضور من الخبراء في مجال تحميص القهوة ومكائن القهوة للحديث عنها.
ويُذكر أن مهرجان القهوة والشوكولاتة يقام كل سنة، وامتد المهرجان في الرياض لمدة ست مرات، ومدينة جدة مرتين، ويتضمن المهرجان محاضرات من المختصين والخبراء في مجال القهوة والشوكولاتة.
12 إبريل 2019 - 7 شعبان 1440
02:09 AM
تحت شعار "المتعة والتسوق" وبمشاركة 100 عارض محلي ودولي
انطلق مساء أمس الخميس مهرجان القهوة والشوكولاتة في نسخته الأولى على الواجهة البحرية بمحافظة الخبر، بمشاركة أكثر من 100عارض محلي ودولي، وذلك خلال الفترة من 11 إبريل إلى 15 إبريل، تحت شعار "المتعة والتسوق".
وقالت الخبيرة الاقتصادية هاجر الفاضل لـ"الخليج 365": مهرجان القهوة والشوكولاتة يُقام لأول مرة في المنطقة الشرقية وقد الخليج 365 أن أُقيم بمنطقة الرياض وجدة، وقد تنوعت المشاركات هذا العام بين المحلية والدولية، بمشاركة رواد أعمال ومحترفين في مجال القهوة والشوكولاتة.
وأضافت: وتضمنت قائمة المشاركين والعارضين عددًا من أبرز صناع وتجار القهوة والشوكولاتة، ووكلاء العلامات العالمية الراقية، إضافة إلى ممثلي شركات الشوكولاتة العالمية في المنطقة، الذين يشاركون في المعرض لإثبات وإبراز مكانة علاماتهم التجارية، وحضورهم القوي في السوق الخليجية والعربية، وتعزيز تواصلهم مع عملائهم، إضافة إلى عرض كل مستلزمات القهوة والشوكولاتة من مكائن تصنيع وتحضير، وغيرها من التقنيات الحديثة التي ستبهر محبي وعشاق القهوة والشوكولاتة.
وأشارت: يتضمن المهرجان، عمل لقاءات مع أبطال المملكة للحديث حول أهم البطولات التي أقيمت فيها في مجال القهوة، وبحضور من الخبراء في مجال تحميص القهوة ومكائن القهوة للحديث عنها.
ويُذكر أن مهرجان القهوة والشوكولاتة يقام كل سنة، وامتد المهرجان في الرياض لمدة ست مرات، ومدينة جدة مرتين، ويتضمن المهرجان محاضرات من المختصين والخبراء في مجال القهوة والشوكولاتة.
، افتتاح مهرجان للقهوة والشوكولاتة في نسخته الأولى بكورنيش الخبر ،
المصدر : الخليج 365
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