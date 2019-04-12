من هو وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف الذي أعلن عزل البشير؟

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أعلن وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن عوض محمد عوف اليوم الخميس، اعتقال الرئيس عمر البشير، وترؤسه مجلساً عسكرياً لمرحلة انتقالية لمدة عامين، وفرض حالة الطوارئ 3 أشهر، فمن هو عوض عوف؟

عوض بن عوف، 62 عاماً، خريج الكلية الحربية، معلم بكلية القادة والأركان، تلقى تدريبه العسكري في مصر، وكان آخر منصب تقلده هو نائب أول للرئيس السابق عمر البشير مع احتفاظه بمنصبه العسكري.

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تدرج بن عوف في مناصبه، فعمل مديراً للمخابرات العسكرية والأمن الإيجابي، ثم نائبا لرئيس أركان القوات المسلحة، وبسبب جهوده في تحسين العلاقات السودانية الأريتيرية بعدما ترأس لجنة أمنية، اختير لمنصب مدير إدارة الأزمات في وزارة الخارجية، ومنح لقب سفير بعد تقاعده من الجيش عام 2010.

واستكمل بن عوف مسيرته الدبلوماسية، فتم تعيينه في منصب القنصل العام للسودان بمصر، ثم مثل دولته كسفير لدى سلطنة عمان، وبعد 5 سنوات من العمل الدبلوماسي، عاد بن عوف إلى الجيش، بعدما عينه البشير في أغسطس 2015، وزيراً للدفاع.

وفي فبراير الماضي، عينه البشير نائباً أول لرئيس الجمهورية، بدلا من بكري حسن صالح..، مع الاحتفاظ بمنصب وزير الدفاع، ثم مع تصاعد الاحتجاجات، ذاع صيته بعدما صرح بأن المشاركين في الحراك السوداني، لديهم “طموح معقول”، وتحدث عن “تقديره لأسباب الاحتجاجات”.

