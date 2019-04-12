شكرا لقرائتكم خبر عن توأمة بين جامعتي الملك فهد و«خليفة» للعلوم والتكنولوجيا والان نبدء بالتفاصيل

وقّعت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا في دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس، اتفاقية تعاون تهدف إلى توثيق التوأمة بين الجامعتين في المجالات والبرامج الأكاديمية والعلمية والبحثية.

وتتضمن الاتفاقية -التي وقعها مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن د. سهل عبدالجواد ونائب الرئيس التنفيذي ورئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا د. عارف الحمادي على هامش المعرض والمؤتمر الدولي الثامن للتعليم العالي بالرياض- إعداد برامج لتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلبة والباحثين في كافة التخصصات الممكنة، والتوأمة في المشاريع البحثية الوطنية والنشر العلمي المشترك، كما تهدف الاتفاقية إلى تبادل المراجع والمعلومات والمطبوعات والنشرات الدورية الصادرة من الجامعتين.

وتأتي الاتفاقية بناء على قرارات اجتماعات المجلس التنسيقي السعودي الإماراتي المشكل من قبل حكومة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والرغبة بإقامة علاقة توأمة بين جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، بهدف الوصول إلى تحقيق تعاون مثمر في المجالات والبرامج الأكاديمية والعلمية والبحثية وسعياً لتعزيز أُطر التفاهم المشترك في هذا الجانب وتبادل الخبرات.

وتخدم الاتفاقية توجه الجامعة في تعزيز الشراكة مع الجامعات الإقليمية والدولية وتبادل الخبرات بما يخدم تطوير العملية التعليمية والبحثية في الجامعة.