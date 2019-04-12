شكرا لقرائتكم خبر عن معرض للأنشطة الإرشادية الطلابية بشرق الدمام والان نبدء بالتفاصيل
وبعد قص شريط الافتتاح، تجول الجميع في المعرض الذي تضمن العديد من الأركان التعليمية والتوعوية والإرشادية، وقدم لهم الطلاب شرحا عن كل ركن وسط إعجاب الحضور بقدرة الطلاب على طريقة الشرح الرائعة مقارنة بأعمارهم.
كذلك تضمن المعرض مشاركة جهات حكومية، وركنا للرسم، وشخصيات كرتونية، وهدايا تم توزيعها على الطلاب المشاركين بالمعرض.
وبالمناسبة، أوضح قائد المدرسة صالح الغامدي أن المعرض هو الأول من نوعه الذي تنظمه المدرسة ويهدف إلى تحفيز الطلاب وإبراز أنشطتهم ومواهبهم من خلال عرض أبرز البرامج والنشاطات خلال العام الدراسي بواسطة الأركان المصاحبة له، موجها الشكر للمسؤولين بتعليم شرق الدمام على حضورهم، وإلى الجهات المشاركة والمتمثلة بالدفاع المدني، والمرور، وكلية التقنية، ونادي القادسية، وإطعام، وتخفيضات العائلة.
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