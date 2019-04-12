شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي» يدعو الجامعات لمواكبة المتغيرات والان نبدء بالتفاصيل

أكد البيان الختامي لمؤتمر التعليم العالي، أن الجامعاتِ لم تواكبْ ذلكَ التغيير الذي يشهده العالم اليوم مما ينبغي على الجامعاتِ أن تكونَ أكثرَ سرعة لتتمكنَ من التكيفِ مع السياقِ الحاليّ للتغيراتِ الاجتماعيةِ والاقتصاديةِ والسياسيةِ والعلميةِ والتقنيةِ الملحة.

وأشار البيان إلى أنَّ سرعةَ التغييرِ تزدادُ مع تداعياتِها وبصورةٍ متناميةٍ على الأفرادِ والمجتمعاتِ واقتصاداتِ الدولِ وأسواقِ العملِ، وعلى الجامعاتِ من بابِ أولى مما تَفرِضُ معه التغيراتُ العديدةُ التي تحدثُ خارجَ أسوارِ الجامعاتِ .

وطالب البيان من الجامعات أن تعيدَ التفكيرَ في العديدِ من تقاليدِها وممارساتِها، إذ تحتاجُ الاقتصاداتُ والمجتمعاتُ المعقدةُ إلى جامعاتٍ قادرةٍ على الاستجابةِ للتحولاتِ في بيئتِها الخارجية.

وأشار البيان إلى أنه وفي ذاتِ الوقت، تبقى القيمُ الأكاديميةُ التقليدية، بما فيها حريةُ الفكرِ، واستكشافُ الأفكارِ، والبحثُ العلميُّ في كلٍّ منْ المجالاتِ الأساسيةِ والتطبيقية، أساسًا لانطلاقِ تلكَ المؤسسات.

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وقال المشرف العام على المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم العالي في نسخته الثامنة الدكتور سالم المالك خلال تلاوته البيان : " إنه من المعلومِ سلفًا أن غالبَ خريجي الجامعاتِ الآن سيعتادونَ تغييرَ وظائفِهم عدةَ مراتٍ خلالَ حياتهم العملية، وقد يجدُ الكثيرُ منهم أنّ مجالاتِ اختصاصهم قد تقادمت فجأة"، مشيرًا إلى أن النموذجُ التقليديُّ القائمُ على إعدادِ الأفرادِ لممارسةِ مهنةٍ واحدةٍ وتأهيلهم بعددٍ محدودٍ من المهاراتِ المقابلةِ لم يعدْ مفيدًا .

وأضاف: "باتَ الطلابُ اليومَ بحاجةٍ إلى تطويرِ قاعدةٍ واسعةٍ من المهاراتِ التي يمكنُهم تكييفَها مع بيئاتِ العملِ المتغيرة لذا يتعينُ على جهاتِ التوظيفِ والجامعاتِ التواصلُ عبرَ قنواتٍ أكثرَ إيجابيّة ٍ للتأكدِّ من أنّ احتياجاتِ سوقِ العملِ تتماشى معَ نواتجِ التعليمِ.. الأمر الذي ستحتاجُ جهاتُ التوظيفِ معه أيضًا إلى الالتزامِ بصورةٍ أكبرَ وأن تستثمرَ في التعليمِ العالي من خلالِ الإسهامِ بالمنحِ البحثيةِ، وإتاحةِ فرصِ التدريبِ التعاونيِ ودعمِ مبادراتِ البرامجِ الجامعيةِ الجديدةِ، إذ لا يصحُ أن تظَّلَ مسؤوليةُ التعليمِ على الحكومةِ وحدها".

وشدد البيان على أنه لا يمكنُ لأيِّ مجتمعٍ يسعى لتطويرِ اقتصادِ حديثٍ وضمانِ رفاهِ مواطنيهِ أن يتغاضى عن مواهبَ ومهاراتِ أيٍّ منهم، مشيرًا إلى الفرصُ الجديدةُ المتاحةُ للنساءِ من كونها ستساعدُ على تنميةِ مجملِ المواهبِ لكافةِ قطاعاتِ الاقتصادِ السعوديِّ والاستفادةِ من رؤيتهنِّ في كلِّ اتجاه ..." ومعَ ذلكَ، وللاستفادةِ بصورةٍ كاملةٍ منَ الإسهامِ الذي يمكنُ للمرأةِ تقديمُهُ، سيتعينُ عليها أن تكونَ مستعدةً لتولي مناصبَ قيادية.. وللتكيّفِ مع الأدوارِ الاجتماعيةِ الجديدةِ، سيلزمهنَّ تلقي الإرشادَ من النساءِ اللاتي سبقنهنّ والدعمَ من الرجالِ المستعدينَ للمساعدةِ بفتحِ مساراتٍ جديدة " .

ونص البيان على أن المجتمع السعودي سيقودُ الطريقَ إلى رؤيةِ المملكةِ 2030 نحوَ تحقيقِ هدفِ الدولةِ المتمثلِ في الانضمامِ إلى الاقتصاداتِ القائمةِ على المعرفةِ، وسيكونُ منَ الضروريِّ التخلي عن بعضِ الأفكارِ التقليديةِ للتوصلِ لأمثلِ السُبلِ لإعدادِ جيلٍ مختلفٍ جدا لمستقبلٍ لم يكن منَ الممكنِ تصورهُ قبلَ عِقدٍ منَ الزمن.