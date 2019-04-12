شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جثمان الطفل المفقود بوادي الحائر والان نبدء بالتفاصيل

عثرت فرق الدفاع المدني صباح أمس، على جثة الطفل المفقود بوادي الحائر على بعد 12 كيلومترا من المكان الذي فقد فيه.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي، أن الفرق عثرت على جثة الطفل بعد عمليات بحث متواصلة نفذتها فرق من الغواصين وفرق الإنقاذ، بالإضافة لمشاركة الوسائل التابعة للدفاع المدني وفرق تطوعية، لافتا إلى أن عمليات البحث استمرت على امتداد الوادي البالغ طوله 20 كيلو مترا في ظروف مختلفة خاصة مع هطول الأمطار مما أدى إلى شدة جريان الوادي وارتفاع منسوب مياهه في بعض المواقع، بالإضافة إلى وجود مناطق شديدة الوعورة تحتوي على حشائش كثيفة فتطلب الأمر استخدام معدات الدفاع المدني الثقيلة لتهيئة بعض المواقع لأعمال البحث ومضاعفة الجهود من الجميع.

وأعرب المقدم الحمادي، عن تعازيه لوالدي الطفل نيابة عن الدفاع المدني، سائلا الله تعالى أن يلهمهما الصبر والسلوان.