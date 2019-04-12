شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ ستيني من أسفل سور قصر إبراهيم والان نبدء بالتفاصيل

تمكن مدني الأحساء من إنقاذ شخص يبلغ من العمر 60 عاما سقط محتجزا تحت أنقاض انهيار سور بقصر إبراهيم الأثري بحي الكوت. وأوضح الدفاع المدني عبر حسابه على (تويتر) أنه تم نقله عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى وحالته الصحية جيدة. وقالت المديرية العامة للدفاع المدني: «تمكن مدني الأحساء من إنقاذ شخص يبلغ من العمر ٦٠ عاما سقط محتجزا تحت أنقاض انهيار سور بقصر إبراهيم الأثري بحي الكوت». وأشار الدفاع المدني، إلى أنه تم نقل المصاب عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى، وحالته الصحية مستقرة.

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