شكرا لقرائتكم خبر عن القتل تعزيرا في 3 مهربين للهيروين بجدة والان نبدء بالتفاصيل

نفذت وزارة الداخلية، أمس، حُكم القتل تعزيرا بجانيين في محافظة جدة كانا قد ألقي القبض عليهما أثناء قامهما بتهريب كمية من الهيروين المخدر.

وفي التفاصيل تم القبض على كل من:

- محمد مصطفى محمد يوسف

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- إعجاز فاطمة محمد مصطفى «باكستانيي الجنسية» عند قيامهما بتهريب كمية من الهيروين المخدر، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بما نُسِب لهما، وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسِب إليهما شرعا، والحُكم بقتلهما تعزيرا، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه.وتم تنفيذ حكم القتل في الجانيين أمس في محافظة جدة

كما نفذت وزارة الداخلية أمس حكم القتل تعزيرا في مهرب كمية من الهيروين المخدر في محافظة جدة، حيث تم القبض على المدعو عبدالمالك محمد خليل «باكستاني الجنسية» عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر داخل أحشائه، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على محاربة المخدرات بأنواعها، لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها، مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وتحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل.