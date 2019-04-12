الجيش الليبي يأمر بالقبض على السراج وأعضاء المجلس الرئاسي وقادة عسكريين

2019-04-12

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت القيادة العامة للجيش الليبي، مساء الخميس، أن المدعيّ العسكري، أصدر أوامر بالقبض على رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج وأعضائه، وعلى عدد من القيادات العسكرية بالمنطقة الغربية، بتهمة ارتكاب جرائم خطيرة ضد الدولة.

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وشملت أوامر القبض كذلك أسماء رئيس المجلس الأعلى للدولة السابق عبد الرحمن السويحلي، ورئيس حكومة الإنقاذ الوطني خليفة الغويل، والمفتي السابق الصادق الغرياني، واللواء سليمان محمود، واللواء يوسف المنقوش، وأسماء عدد من العسكريين منهم لواء أسامة جويلي، ووزير دفاع حكومة الوفاق السابق عقيد مهدي البرغثي، والعقيد مفتاح عمر، والعقيد عبد الباسط الشاعري، والعقيد إدريس بوقوياطين، والعقيد طارق الغرابلي، والمتحدث العسكري باسم قوات الوفاق عقيد طيار محمد قنونو، والعقيد إبراهيم هدية، ومعهم الارهابي قائد ميليشيا الصمود صلاح بادي، والرائد محمد الحجازي، وعادل عبد الكافي الزعيري، والإرهابي مصطفى الشركسي.

وأوضح المدعي العسكري، أن هذه العناصر عملت على تفتيت الوحدة الوطنية وخيانة شؤون الدولة، ودسّ الدسائس مع الدول الأجنبية لإثارة الحرب في ليبيا، وإنشاء تنظيمات وتشكيلات مسلحة غير مشروعة، والقيام بعمليات إرهابية وتمويل الإرهاب، بدعم مادي وغطاء سياسي من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وحكومة الإنقاذ غير المعترف بها دوليا.

ميدانيا، تستمر المعارك المحتدمة بين قوات الجيش الليبي وقوات حكومة الوفاق، عند أبواب العاصمة طرابلس، حيث تحاول الأولى التقدّم باتجاه وسط المدينة من جنوب وغرب العاصمة، بعدما استطاعت السيطرة على عدة مناطق استراتيجية، بعد أسبوع على اندلاع المواجهات.