شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة بالنيابة يتسلم تقرير أعمال مؤتمر «منهج السلف» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

استقبل أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان، في مقر الإمارة بجدة، الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن السند، يرافقه عددٌ من قيادات الهيئة، واستمع إلى نبذة عن برامج الهيئة التوعوية والإرشادية التي تنفذها في المنطقة.

وقدم السند شكره وتقديره لأمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة على تدشينه ملتقى الأمن الفكري «اعتدال» تحت شعار «الانتماء واللحمة الوطنية»، والذي تحتضنه جامعة المؤسس بجدة ويهدف لتعزيز المسؤولية الاجتماعية والفردية نحو المحافظة على أمن الوطن، والمشاركة في ترسيخ الفكر الوسطي المعتدل، وتعميق الولاء والانتماء للوطن وقيادته.

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وفي ختام اللقاء تسلم الأمير بدر بن سلطان، تقريرا عن أعمال «المؤتمر الوطني لمنهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودور المملكة العربية السعودية في تعزيزه» والذي عقد في الرياض أخيرا.

كما استقبل الأمير بدر بن سلطان، وكيل الفوج السابع بالحرس الوطني بأم السلم مترك العجالين، مقدما شكره وتقديره لمنسوبي الفوج السابع نظير ما يقومون به من أعمال. فيما أعرب العجالين، عن شكره وعرفانه لأمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، مؤكدا حرص منسوبي الفوج على تحقيق آمال وتطلعات القيادة الرشيدة.

وزار أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، كلية البترجي الطبية للعلوم والتكنولوجيا، مدشنا برنامجي العلاج الوظيفي والتنفسي، ثم تجول في مرافق الكلية، واستمع إلى شرح عن أقسامها من رئيس مجلس أمناء الكلية المهندس صبحي بترجي، حيث تقدم درجة البكالوريوس في 9 تخصصات طبية هي الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، العلاج الطبيعي، علوم الأشعة، الإدارة الصحية، التمريض، العلاج الوظيفي، العلاج التنفسي.