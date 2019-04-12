شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: محكمة التنفيذ تغلق مجمع عيادات طبية شهيراً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عدنان الشبراوي (جدة)

علمت "الخليج 365" أن محكمة التنفيذ في جدة أصدرت قراراً يتضمن الحجز على مبنى مجمع عيادات طبية شهير.

وقالت مصادر عدلية إن الدائرة الرابعة أبلغت إدارة المنشأة الصحية بالقرار، فيما تسلم مندوب المحكمة مفاتيح المبنى الذي أصبح تحت حيازة محكمة التنفيذ.

وأرجعت المصادر السبب إلى وجود مخالفات نظامية على صك الملكية، مبينة أن المبنى عبارة عن عيادات تمليك لعدد من الأطباء الاستشاريين.

واطلعت "الخليج 365" على إعلان وضعته المحكمة على باب المنشأة الصحية، ومنعت دخولها.