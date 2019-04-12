شكرا لقرائتكم خبر عن العثيمين ووزير خارجية الجابون يناقشان تعزيز العلاقات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

استقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، وزير الخارجية والتعاون الدولي والتكامل الإقليمي والفرنكوفونية والجابونيين في الخارج عبدالرزاق بونغو كامبوغو، والوفد المرافق له.

وناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات بين المنظمة وجمهورية الجابون في إطار العمل الإسلامي المشترك، فيما أعرب الوزير الجابوني عن تقديره للدور الريادي الذي تضطلع به المنظمة على الساحة الدولية، مؤكدا أن بلده مستمر في دعم المنظمة، لاسيما فيما يتعلق بالملف الفلسطيني، مرحبا بالعلاقات الممتازة بين الجابون ومنظمة التعاون الإسلامي، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات السياسية والاقتصادية والإنمائية.

من جهته دعا العثيمين، المسؤولين في جمهورية الجابون إلى تهيئة الظروف لجذب الاستثمارات من الدول الأعضاء في المنظمة، بالنظر إلى وفرة الموارد الطبيعية، خاصة في مجال الزراعة.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول التجهيزات الجارية لعقد القمة الإسلامية ومؤتمر مجلس وزراء الخارجية المقبلين، وكذلك الاستعدادات للنسخة الثانية من مهرجان منظمة التعاون الإسلامي المزمع انعقاده في أبوظبي، في الفترة من 24 إلى 27 أبريل 2019.