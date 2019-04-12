شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الطائف تواجه تحديات القطاع البلدي بـ«أسبوع الإبداع» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)

بحث أمين الطائف المهندس محمد آل هميل مع المختصين في الأمانة الفعاليات المزمع تنفيذها في أسبوع الإبداع البلدي، الذي يتزامن مع أسبوع الإبداع العالمي للعام الحالي 2019، ويهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية، والتواصل الفعَّال مع كافة شرائح المجتمع المحلي لتحسين الخدمات البلدية وإيجاد الحلول الإبداعية للتحديات التي تواجه القطاع البلدي.

وستنطلق فعاليات أسبوع الإبداع البلدي بعد غدٍ (الأحد) حتى نهاية الأسبوع، إذ حددت الأمانة 7 مواقع سيتم من خلالها استقبال الأفكار الإبداعية من المواطنين والمواطنات وكافة الشرائح دون استثناء بمن فيهم منسوبو القطاعات المختلفة والجهات غير الربحية والمتطوعون، وذلك في الأمانة والجامعة ومتنزه الردف ومتنزه الملك عبدالله ومتنزه الفيصلية وجوري مول وتيرا مول، وسيتم تخصيص أركان لعرض المشاريع البلدية القائمة والمستقبلية، وأبرز المنجزات المتحققة، مع تنظيم ورش وحلقات حوار تطرح وتناقش الأفكار الإبداعية التي تقدم من قبل المشاركين والجهات التي يمثلونها.

وأوضح آل هميل أن أسبوع الإبداع البلدي يهدف إلى إبراز الأفكار الإبداعية من داخل وخارج القطاع البلدي، وإتاحة الفرصة للجمهور للمشاركة بآرائهم وأفكارهم بما ينعكس بالإيجاب على القطاع البلدي والتحديات التي تواجهه، ومن أهم الأهداف تحسين المشهد الحضري في الطائف، وتحسين جودة الخدمات البلدية والانتقال إلى تحويل الطائف إلى مدينة ذكية وخضراء.