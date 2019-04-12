شكرا لقرائتكم خبر عن مكة: ضم مدارس وتوزيع طلاب على أخرى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة)

أصدر مدير التعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد الحارثي، قرارات تشمل ضم وتوزيع طلاب عدد من مدارس البنين والبنات.

وشملت القرارات تحويل الدراسة في ثانوية ابن الأثير ذات المبنى المستأجر إلى الفترة المسائية في مبنى مدرسة الشيخ عبدالله الخليفي، وتوزيع طلاب مدرستي الشيخ الخزامي والنهروان على مدارس ثانوية أم القرى وثانوية ابن الأثير وثانوية يزيد بن المنذر، وتوزيع طلاب مدرسة وائل بن حجر المتوسطة على متوسطتي سهل المطرفي وعثمان بن طلحة.

كما شملت القرارات تحويل المدرسة 27 الابتدائية إلى العمل في الفترة المسائية بمبنى 42 الابتدائية بدءا من العام الدراسي القادم، ودمج طالبات المتوسطة 11 ذات المبنى المستأجر مع طالبات المتوسطة 9 في الفترة الصباحية، ودمج طالبات الابتدائية 13 وطالبات الابتدائية 70 وطالبات الابتدائية 100 في المبنى المشغول سابقا بالابتدائية 19 باسم مدرسة معادة العدوية الابتدائية، ودمج طلاب ثانوية البحيرات (نظام مقررات) مع طلاب ثانوية الخندق، وبقاء النظام الفصلي بثانوية البحيرات بعدد أربعة فصول في المبنى المخصص لمتوسطة خبيب بن عدي، وضم طلاب متوسطة عرفات مع طلاب مدرسة خبيب بن عدي في الفترة الصباحية، ودمج طالبات المتوسطة الثالثة مع طالبات المتوسطة الخامسة في الفترة الصباحية، وضم طالبات الابتدائية 44 وطالبات الابتدائية 71 مع طالبات الابتدائية 11 بعد تهيئته.