أكاديمية محمد بن نايف تدعم الأمن البحري بـ316 خريجاً

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جدة - خالد شويل - عبدالله الصقير (جدة) احتفلت المديرية العامة لحرس الحدود، ممثلة بأكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية في جدة أمس (الخميس)، بتخريج 316 خريجا يمثلون الدفعة الأولى من دورتي الفرد الأساسي والتأهيل البحري لمنسوبي القوات الخاصة للأمن والحماية. احتفلت المديرية العامة لحرس الحدود، ممثلة بأكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية في جدة أمس (الخميس)، بتخريج 316 خريجا يمثلون الدفعة الأولى من دورتي الفرد الأساسي والتأهيل البحري لمنسوبي القوات الخاصة للأمن والحماية. ورعى الحفلة التي نظمت في ميدان الأكاديمية قائد حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة اللواء طلال الشمراني. وأوصى قائد أكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية اللواء البحري الركن علي آل داهش: الخريجين بتقوى الله في السر والعلن، وأن يبدأوا حياتهم العملية بكل جد واجتهاد، والقيام بكافة المهام والواجبات والمسؤوليات بما يخدم الدين ثم المليك والوطن. واستعرض الخريجون مهاراتهم في الرماية ومهارات الدفاع عن النفس وأدى الخريجون القسم. تلى ذلك إعلان النتيجة العامة للدورة وأسماء الطلبة المتفوقين.



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