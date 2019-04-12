شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يوجه باستضافة المعتمرين السودانيين حتى عودة الرحلات لبلادهم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز غزاوي (جدة)

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وجه وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، جميع شركات ومؤسسات العمرة باستضافة المعتمرين السودانيين وتقديم كافة الخدمات لهم حتى عودة الرحلات إلى السودان، ومتابعة مكاتب شركات الطيران والموانئ البحرية لتأكيد حجوزات العودة الجديدة، إثر إغلاق الأجواء السودانية لمدة 24 ساعة.

وأكدت الوزارة في تعميم أصدره بنتن أمس (الخميس)، على شركات ومؤسسات العمرة الاستمرار في تقديم الخدمات لجميع المعتمرين السودانيين وإسكانهم.