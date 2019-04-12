شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة الشورى» تحيل «تعديل نظام حماية الطفل» إلى جدول أعمال المجلس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى إلى جدول أعمال المجلس مقترح «تعديل نظام حماية الطفل» وعدداً من التقارير التي رفعتها اللجان المتخصصة في شأن تقارير الأداء لأجهزة حكومية.

جاء ذلك خلال الاجتماع السادس للهيئة العامة من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة لمجلس الشورى الذي عقدته أمس برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، وبحضور نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني، ومساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان، والأمين العام محمد المطيري، ورؤساء اللجان المتخصصة في المجلس.

وقررت الهيئة العامة خلال اجتماعها إحالة تقرير اللجنة الخاصة، بشأن مقترح «تعديل نظام حماية الطفل» الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏‏14) وتاريخ 3/‏‏ 2/‏‏ 1436هـ، المقدم استناداً للمادة (23) من نظام المجلس من عدد من أعضاء المجلس.

كما وافقت الهيئة العامة على إحالة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات الإستراتيجية التنموية للعام المالي 1438/‏‏1439هـ.

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وأحالت الهيئة العامة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التعليم العالي.

كما قررت الهيئة العامة إحالة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي 1438/‏‏ 1439هـ (2017).

ووافقت الهيئة العامة في اجتماعها السادس من السنة الثالثة للدورة السابعة لأعمال المجلس إحالة تقرير اللجنة الصحية، بشأن حذف الفقرة (1) وتعديل الفقرة (2) من المادة (الثانية) من «نظام المؤسسات الصحية الخاصة».

كما وافقت الهيئة العامة على إحالة عدة تقارير من لجان المجلس المتخصصة تضمنت مشاريع مذكرات تفاهم مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في مجالات عدة.