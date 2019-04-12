شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يرأس وفد المملكة المشارك في مؤتمر العمل العربي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

يرأس وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة 46 لمؤتمر العمل العربي، التي ستعقد أعمالها الأحد القادم وتستمر حتى 21 أبريل 2019، في مدينة القاهرة.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من أبرزها تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي بعنوان (علاقات العمل ومتطلبات التنمية المستدامة)، وكذلك مناقشة تعزيز دور الاقتصاد الأزرق لدعم فرص التشغيل، كما يناقش المؤتمر موضوع دور التكنولوجيا الحديثة في إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، وسيبحث المؤتمر تعيين المدير العام لمنظمة العمل العربية للفترة (2019 - 2023)، وتشكيل لجنة الخبراء القانونيين للفترة (2019 - 2022)، إضافة لتكريم رواد العمل العرب. وسيعقد على هامش المؤتمر اجتماع تنسيقي لأصحاب المعالي وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي قبل انعقاد المؤتمر، للتنسيق بشأن الموضوعات المطروحة على أعمال الدورة 46 لمؤتمر العمل العربي (القاهرة ابريل 2019) والنظر في إقرار إستراتيجية العمل المشترك في مجال العمل والقوى العاملة بدول مجلس التعاون.