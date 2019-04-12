شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة ينبوع دعم إنساني لا ينضب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عدن)

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس توزيع مواد إغاثية لأسر ذوي الهمم في مدينة سيئون بوادي حضرموت في إطار اهتمام المركز بهذه الشريحة من المجتمع، ويستهدف المشروع 800 أسرة من ذوي الهمم ضمن مشروع توزيع 10,500 سلة غذائية مخصصة لحضرموت وتماشيا مع تنفيذ مشاريع إغاثية وإنسانية بالتزامن مع قدوم شهر رمضان المبارك.

وثمن وزير الأوقاف والإرشاد اليمني الدكتور أحمد عطية تدخلات مركز الملك سلمان للإغاثة في التخفيف من معاناة أبناء اليمن جراء الأزمة التي تسببت فيها المليشيات الانقلابية الحوثية، مبينا أن المملكة العربية السعودية وقفت مع الشعب اليمني في جوانب عدة ووصلت مساعداتها إلى جميع المحافظات والمناطق اليمنية حتى التي تقع تحت سيطرة الحوثي.

ونقل الوكيل المساعد لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي شكر قيادة السلطة بمحافظة حضرموت للأعمال الإنسانية التي تقدمها المملكة لليمن للتخفيف من معاناة الشعب اليمني وخصوصا فئة المقعدين وذوي الأمراض المزمنة، متمنيا أن يعم الخير ربوع اليمن وأن يرفع الله الغمة التي يعيشها.

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فيما وزع المركز 1,500 سلة غذائية لذوي الهمم والأيتام في مديريتي المنصور والمعلا بمحافظة عدن، يستفيد منها 9,000 شخص.

وتابع المركز شؤون 210 أيتام من الساحل الغربي ومأرب والجوف وصنعاء والبيضاء قبل بدء الامتحانات المدرسية النهائية، وذلك ضمن برنامج الحماية لأسر الأيتام في اليمن.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال الأزمة الإنسانية الراهنة.