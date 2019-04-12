شكرا لقرائتكم خبر عن الصامل يبحث مع وفدي المغرب والجزائر التعاون في مجالات العمل الإسلامي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

بحث وكيل وزارة الشؤون الإسلامية للدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية المشرف على الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الدكتور عبدالله الصامل أمس مع رؤساء وفدي مملكة المغرب وجمهورية الجزائر عددا من الموضوعات التي تتعلق بالتعاون الثنائي في خدمة الإسلام والمسلمين وتعزيز وترسيخ الوسطية والاعتدال، وذلك في مقر الاستضافة بمكة المكرمة.

وفي بداية اللقاء رحب الدكتور عبدالله الصامل برؤساء الوفدين في بلدهم الثاني وهم: الدكتور حسن عبيابة من المغرب، والدكتور محمد مشنان من الجزائر، والوفد المرافق لهما، وثمّن الدور الذي يقوم به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لخدمة الإسلام والمسلمين والدفاع عن قضاياهم.

وجرى خلال اللقاء بحث قضايا المسلمين في العالم وعن آفة الغلو والتطرف والإرهاب، كما أشادوا بجهود المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في محاربة الجماعات المتطرفة يأتي في مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية.

بدورهم، عبر رؤساء الوفود عن بالغ شكرهم وعظيم امتنانهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده على استضافتهم ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، رافعين شكرهم للوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على متابعته الدائمة لأعمال برنامج الضيوف التي أثمرت بنجاح البرنامج وتميزه.