شكرا لقرائتكم خبر عن موعد بديل للمتهم «المشيخص» لحضور جلسة المحاكمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة أنه نظراً لتغيب المتهم أحمد بن علي بن عبدالله المشيخص (سعودي الجنسية) عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 25/7/1440، وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الخميس الموافق 27/8/1440 الساعة التاسعة صباحاً. وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة 3 من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، والمادة 25 من نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/21 وتاريخ 12/2/1439.

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة أنه نظراً لتغيب المتهم أحمد بن علي بن عبدالله المشيخص (سعودي الجنسية) عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 25/7/1440، وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الخميس الموافق 27/8/1440 الساعة التاسعة صباحاً. وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة 3 من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، والمادة 25 من نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/21 وتاريخ 12/2/1439.

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