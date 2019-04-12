شكرا لقرائتكم خبر عن صحة جدة لمنسوبيها: الفطور الجماعي ممنوع.. والمخالف يعاقب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حسين هزازي (جدة) وجهت صحة جدة أمس الأول (الأربعاء) تعميماً إلكترونياً (اطلعت "الخليج 365" عليه) لكافة المساعدين ومديري الإدارات حذرت فيه منسوبيها من الإفطار والغداء الجماعي بالمديرية، وتحميل كامل المسؤولية لمخالفي التعميم، وإحالة المساعد أو مدير الإدارة للتحقيق وتطبيق النظام حيال المخالفة. كما وجه التعميم رجال الأمن بعدم السماح بدخول الأطعمة من خارج المبنى. ويأتي تعميم صحة جدة بعد ملاحظة إفطارات جماعية في بعض الإدارات بالمديرية، ما اعتبرته الصحة مخالفة تستوجب المساءلة.

وجهت صحة جدة أمس الأول (الأربعاء) تعميماً إلكترونياً (اطلعت "الخليج 365" عليه) لكافة المساعدين ومديري الإدارات حذرت فيه منسوبيها من الإفطار والغداء الجماعي بالمديرية، وتحميل كامل المسؤولية لمخالفي التعميم، وإحالة المساعد أو مدير الإدارة للتحقيق وتطبيق النظام حيال المخالفة. كما وجه التعميم رجال الأمن بعدم السماح بدخول الأطعمة من خارج المبنى. ويأتي تعميم صحة جدة بعد ملاحظة إفطارات جماعية في بعض الإدارات بالمديرية، ما اعتبرته الصحة مخالفة تستوجب المساءلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صحة جدة لمنسوبيها: الفطور الجماعي ممنوع.. والمخالف يعاقب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.