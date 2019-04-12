شكرا لقرائتكم خبر عن «الرقابة والتحقيق»: تفتيش دوري على «المستأجرة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مريم الصغير (الرياض) قررت هيئة الرقابة والتحقيق إجراء تفتيش دوري على المباني المستأجرة من الدولة للتأكد من صلاحيتها وحسن استعمالها وملاءمتها لحاجة العمل. وأكدت الهيئة أن قرارها يأتي تطبيقا للمادة السابعة عشرة من نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه الصادر في 18/‏9/‏1427.

قررت هيئة الرقابة والتحقيق إجراء تفتيش دوري على المباني المستأجرة من الدولة للتأكد من صلاحيتها وحسن استعمالها وملاءمتها لحاجة العمل. وأكدت الهيئة أن قرارها يأتي تطبيقا للمادة السابعة عشرة من نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه الصادر في 18/‏9/‏1427.

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