شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تدعو البدلاء على وظائفها للمطابقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة عدداً من المتقدمين البدلاء بعد تعثر متقدمين سابقين فشلوا في إجراءات المطابقة على وظائفها المعلنة في 14 جمادى الأولى 1440. وحثت الوزارة 8 من الرجال و(7) من النساء، إلى مراجعة أي فرع من فروع وزارة الخدمة المدنية لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية على وظائف باحث بيئي، مطور برامج مساعد ومأمور علاقات عامة.

وطلبت الوزارة من المعلنة أسماؤهم اصطحاب وثائق الهوية الوطنية، وأصل وثيقة التخرج موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، إضافة إلى إرفاق معادلة التعليم العالي للحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية، وذلك اعتباراً من 9 شعبان حتى 11 من الشهر نفسه.

وأكدت الوزارة أن هذه الدعوة لا تعني الترشيح للوظيفة، بل لمراجعة صحة البيانات التي سجلها المتقدمون والمتقدمات على برنامج «جدارة»، ومطابقتها مع ما لديهم من وثائق أصلية، مشيرة إلى أن أسماء المرشحين والمرشحات النهائية ستعلن على موقعها الإلكتروني لاحقاً.