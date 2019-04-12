كشف المستور ماذا فعلت قناة الجريرة في ليبيا!

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. ‏يقول الاعلامي في مجلس شوري مجاهدي درنة التابع لتنظيم القاعدة مالك القطعاني، أنه تلقي تدريب أعلامي عن بعد في قناة الجزيرة عن طريق مدير قناة الجزيرة في ليبيا،وأكد أن القطريين كانوا يعملوا حسابات وهمية بأسماء معروفة مهمتها تمجد في التنظمات الأرهابية حتى يتم كسب الرأي العام!





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