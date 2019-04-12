أمانة الطائف تحدد 7 مواقع للتواصل مع مبدعي المجتمع المحلي

حدّدت أمانة الطائف سبعة مواقع للتواصل مع استقبال الأفكار الإبداعية من المواطنين والمواطنات وكل الشرائح، بما فيها منسوبو مختلف القطاعات والجهات غير الربحية والمتطوعون.

وبحث أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل مع المختصين في الأمانة الفعاليات المزمع تنفيذها خلال «أسبوع الإبداع البلدي»، والذي يتزامن مع «أسبوع الإبداع العالمي للعام الحالي 2019م»؛ ويهدف تنظيم الفعاليات إلى تعزيز المشاركة المجتمعية، والتواصل الفعّال مع شرائح المجتمع المحلي كافة لتحسين الخدمات البلدية وإيجاد الحلول الإبداعية للتحديات التي تواجه القطاع البلدي.

ومن المقرر انطلاق فعاليات «أسبوع الإبداع البلدي» يوم 14 إبريل الجاري وتستمر حتى نهاية الأسبوع، حيث حددت الأمانة المواقع السبع؛ لاستقبال الأفكار الإبداعية من المواطنين والمواطنات، وكل الشرائح دون استثناء، بما فيها منسوبو مختلف القطاعات والجهات غير الربحية والمتطوعون.

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وحددت مواقع استقبال الأفكار الإبداعية، في أمانة الطائف والجامعة ومنتزه الردف ومنتزه الملك عبدالله ومنتزه الفيصلية وجوري مول وتيرا مول، وسيتم تخصيص أركان لعرض المشاريع البلدية القائمة والمستقبلية، وأبرز المنجزات المتحققة، مع تنظيم ورش وحلقات حوار تطرح وتناقش الأفكار الإبداعية التي تقدم من قبل المشاركين والجهات التي يمثلونها.

وأوضح أمين الطائف أن «أسبوع الابداع البلدي»؛ يهدف إلى إبراز الأفكار الإبداعية من داخل وخارج القطاع البلدي، وإتاحة الفرصة للجمهور للمشاركة بآرائهم وأفكارهم بما ينعكس بالإيجاب على القطاع البلدي والتحديات التي تواجهه، فضلًا عن تحسين المشهد الحضري في الطائف، وجودة الخدمات البلدية والانتقال إلى تحويل الطائف إلى مدينة ذكية وخضراء.

وكان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد اعتمد الفترة من 14 إلى 18 إبريل من كل عام موعدًا للاحتفال بأسبوع الإبداع العالمي، ليتم تدشين الفعاليات بشأنه في مختلف الدول اتّساقًا مع أهمية الأفكار الابداعية والاهتمام بدور الأفراد والمؤسسات ذات الصلة المعنية بمشاركة المجتمع المحلي في عمليات التنمية، وتقديم الأفكار التي تخدم البشرية، وترتقي بها إلى مصاف المستويات الأمثل في تقديم الخدمات، ما يتيح تسريع الحلول التي يحتاجها القطاع البلدي، ويضمن تجميع الرؤى المساندة لعمليات القضاء على المشكلات والعوائق التي تعترض التنمية.