اقتصادي / مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين



نيويورك 06 شعبان 1440 هـ الموافق 11 إبريل 2019 م واس

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية اليوم على تباين.

و أنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداول منخفضًا 11ر14 نقطة، أو 05ر0% ، ليصل إلى 05ر26143 نقطة.

و زاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 11ر0 نقطة أو 00ر0% ، ليصل إلى 32ر2888 نقطة.

و خسر مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 89ر16 نقطة، أو 21ر0% ، ليصل إلى 36ر7947 نقطة.

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03:16ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.