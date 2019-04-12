رياضي / النصر والهلال يتغلبان على الأهلي والاتحاد في انطلاق منافسات كأس نخبة الطائرة



الرياض 06 شعبان 1440 هـ الموافق 11 إبريل 2019 م واس

انطلقت اليوم على صالة الهيئة العامة للرياضة بطولة كأس النخبة للكرة الطائرة بحضور رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور إبراهيم البابطين وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

وتغلب النصر على الأهلي في المباراة الأولى بنتيجة 3-1 جاءت نتائجها 26/24 - 18/25 - 25/22 - 25/23 حيث فرض النصر سيطرته وتميز لاعبوه باللعب الجماعي واستقبال الكرة الأولى التي سهلت مهمة معد الفريق بتنويع الكرات من مركزي 3 و4 إضافة إلى قوة حائط الصد التي حصد من خلاله العديد من النقاط.

وفي المباراة الثانية تغلب الهلال على الاتحاد بنتيجة 3-1 جاءت نتائجها 16/25 - 25/20 - 25/21 - 25/23.

وتقدم الاتحاد في الشوط الأول مستغلاً أخطاء الفريق الهلالي في استقبال الكرة الأولى ليفرض بعد ذلك الهلال سيطرته على مجريات المباراة بالرغم من خروج نجم الفريق أحمد البخيت متأثراً بإصابته حيث ظهر بمستوى مميز خصوصاً في حائط الصد و الضربات الساحقة ، ويعد الشوط الرابع من أقوى الأشواط حيث ظل الفريقان متعادلان حتى النقاط الحاسمة ليفوز الهلال 25/23 .

وتقام غداً الجمعة مباراتان الأولى تجمع الاتحاد والأهلي عند الرابعة عصراً ، تليها عند الخامسة والنصف مساءً مباراة الهلال والنصر.

// انتهى //

03:04ت م

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