اجتماعي / الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي يزور جمعية "رعاية الأيتام " بعرعر



عرعر 06 شعبان 1440 هـ الموافق 11 إبريل 2019 م واس

زار معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، أمس، مقر جمعية رعاية الأيتام الخيرية في عرعر بحضور رئيس محكمة عرعر الشيخ خالد الجنيدي، و مدير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشيخ خالد بن حميد، ومدير فرع الشؤون الإسلامية و الدعوة و الإرشاد بالمنطقة الشيخ مطارد بن دخيل، و أعضاء مجلس الإدارة ومدير الجمعية وعدد من طلاب نادي نماء الاجتماعي التابع للجمعية اطلع خلالها على ما تقدمه من أعمال خيرية و برامج لرعاية الأيتام.

وتحدث معاليه لمنسوبي الجمعية قائلاً : "أنتم على خير عظيم حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أنا و كافل اليتيم في الجنة كهاتين و أشار بأصبعيه يعني السبابة والوسطى"، وإن هذا لأجر عظيم , أسأل الله أن يثيبكم وأن يجزيكم عليه خير الجزاء"،لافتًا النظر إلى أن رئاسة الحرمين تقدم كل الدعم و التسهيلات لهذه الفئة الغالية. موجهًا بترتيب رحلة عمرة للأيتام المستفيدين.

و في نهاية الزيارة قدم الشيخ السديس درعًا تذكاريًا لمدير الجمعية و هدايا لأبناء النادي، و قدمت الجمعية درعًا مماثلاً بهذه المناسبة.

// انتهى //

02:13ت م

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