السعودية اليوم / مقتل 6 مسلحين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن المصرية بالقليوبية



القاهرة 06 شعبان 1440 هـ الموافق 11 إبريل 2019 م واس

أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل 6 من عناصر حركة "حسم" الإرهابية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بمحافظة القليوبية.

وأوضحت في بيان لها اليوم، أن قوات الأمن داهمت وكرًا لمجموعة من عناصر حركة "حسم" الإرهابية بمزرعة في محافظة القليوبية، وتم تبادل إطلاق النار مما أسفر عن مقتل 6 من العناصر الإرهابية عُثر بحوزتهم على بندقيتين آليتين وطبنجة وبندقية خرطوش والعديد من الطلقات وكمية من المواد المتفجرة وأدوات تصنيع العبوات الناسفة.

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19:58ت م

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