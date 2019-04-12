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2019-04-12 سقوط شاب في بئر بعمق 20 مترًا في حائل متابعات الخليج 365 - حائل سقط شاب في بئر بعمق 20 مترا في قرية المستجدة بمنقطة حائل، مساء أمس الخميس. Advertisements وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة حائل المقدم نافع الحربي أن فرق الدفاع المدني بمركز الروضة باشرت بلاغا مساء الخميس، عن سقوط شاب في بئر بقرية المستجدة. وأضاف الحربي، أن الشاب وجد ساقطا داخل تجاويف في البئر التي تقع ضمن منازل طينية قديمة ويصل عمقها لحوالي عشرين متراً وتمت بفضل الله عملية إنقاذه ونقل بواسطة الهلال الأحمر للمستشفى لتلقي العلاج وحالته مستقرة.









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