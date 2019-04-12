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عبث أطفال يشعل حريقًا بمنزل ويحتجز عائلة في تبوك
متابعات الخليج 365 - تبوك
باشرت فرق الدفاع المدني بتبوك، مساء الخميس، حريق منزل مكون من دورين، إذ أخلت عائلة كانت محتجزة في سطح المنزل، بسبب عبث الأطفال.
وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز فرحان الشمري، أنه ورد بلاغ عن وجود حريق في مدخل عمارة مكونة من دورين وملحق، وعلى الفور جرى انتقال عدد من الفرق اللازمة للموقع، وعند الوصول، اتضح وجود حريق في مدخل عمارة مكونة من دورين وملحق ووجود عائلة محتجزة مكونة من ٩ أطفال و ٦ نساء ورجلين.
وأشار إلى أنه تم إخلاء جميع المحتجزين لسطح المنزل، وذلك بعد مباشرة الحالة وإخماد النار وتأمين موقعهم وجميعهم بصحة جيدة، مضيفًا أنه تبيَّن من التحقيقات الأولية أن سبب الحادث كان بسبب عبث أطفال.
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