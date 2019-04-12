- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم السناني متحدثاً رسمياً لعمل المدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
السناني متحدثاً رسمياً لعمل المدينة
متابعات الخليج 365 _عبدالرحمن المحمادي_المدينة
أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قراراً بتكليف أحمد بن مسلم السناني مديراً للعلاقات العامة والإعلام بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة .
وبهذه المناسبة رفع “السناني” شكره وامتنانه لسعادة مدير عام الموارد البشرية على صدور قراره، وشكر المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأستاذ خالد أبا الخيل ومدير عام العلاقات العامة بالوزارة الأستاذ عبدالرحمن الزيد، كما قدم شكره وتقديره لمدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة المهندس عبدالله بن غازي الصاعدي على هذه الثقة الغالية.
وقال السناني إن “هذه الثقة الكريمة، دافعٌ كبير للعمل ومحفّز عميق للعطاء في هذا العمل المبارك وبطيبة الطيبة خاصة نتشرف بأي عمل يُناط إلينا ، داخل وخارج منظومة العمل .
يذكر أن السناني حاصل على البكالوريوس في علم الاجتماع من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، وكذلك حاصلٌ على دورة مصطلح اللغة الإنجليزية في علم الاجتماع من جامعة إستيرلينغ ـ بريطانيا ـ ويعد السناني من الكوادر الإعلامية المتميزة بالمنطقة حيث تولّى مهام المتحدث الرسمي للشؤون الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة سابقاً ومدير مركز التأهيل الشامل ومدير المتابعة، ويعمل مستشاراً اجتماعياً بعدد من الصحف المحلية والخليجية، ويتمتع بخبرة كبيرة في مجال البحث الاجتماعي والعلاقات العامة والإعلام ، وهو مهتم بالتطوير والشأن الاجتماعي.
كما حصل السناني على العديد من الدورات المتخصصة في مجال الاجتماع والإعلام ، وشارك في الكثير من المؤتمرات واللجان الإعلامية.
كانت هذه تفاصيل خبر السناني متحدثاً رسمياً لعمل المدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.