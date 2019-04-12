تقديم وظائف وزارة الحرس الوطني 1440 على بنود نظام التشغيل

أعلنت وزارة الحرس الوطني عن فتح رابط تقديم وظائف الحرس الوطني 1440 للوظائف الشاغرة على نظام البنود، التي سيتم التقديم عليها من خلال بوابة التجنيد الموحد للوزارة، بعد الإطلاع على شروط القبول والتسجيل في الحرس الوطني، مع وضع في الاعتبار المدة الزمنية المخصصة لاستقبال طلبات الالتحاق بتلك الوظائف التي سيتم توضيح التفاصيل الخاصة بها بعد تسجيل الدخول لتقديم طلب التسجيل الإلكتروني.

التسجيل في وظائف وزارة الحرس الوطني مفتوح على مدار شهور العام، وفق ما هو مدون على بوابة التسجيل الموحد، والتي تعرض بدورها شروط القبول والتسجيل في وظائف وزارة الحرس الوطني، ووظائف هيئة طيران الحرس، ويجب تسجيل الدخول للإطلاع على تفاصيل الإعلان الوظيفي، وغيرها من ضوابط القبول والتسجيل لمن يرغب في شغل واحدة من الوظائف العسكرية أو غيرها من الوظائف المساندة.

مواعيد تقديم وظائف وزارة الحرس الوطني

أحدث إعلانات التوظيف التي أعلنت عنها وزارة الحرس الوطني، أشارت لفتح بوابة القبول والتسجيل من خلال بوابة التجنيد الموحد، بدايةً من يوم الأحد القادم الموافق 9 شعبان 1440، 14 من شهر أبريل 2019، ويستمر القبول والتسجيل حتى يوم الخميس الموافق الثالث عشر من شهر شعبان، أي لمدة 5 أيام وسيكون التقديم من خلال رابط بوابة التجنيد للحرس الوطني .

شروط تقديم وظائف الحرسي الوطني لبنود التشغيل والصيانة والعسكرية

شروط التقديم على الوظائف غير العسكرية

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شروط تقديم الوظائف العسكرية للحرس الوطني

رابط تقديم الحرس الوطني بوابة التجنيد الموحد

التقديم أو التسجيل في وظائف وزارة الحرس الوطني 1440 سيتم من خلال بوابة الحرس الوطني للتجنيد الموحد، ومنها سيتم التعرف على الشروط العامة المحددة للخريجين والخريجات.

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