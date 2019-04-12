شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يعزي ميركل في وفاة والدتها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة للمستشارة الاتحادية لجمهورية ألمانيا الاتحادية الدكتورة أنجيلا ميركل في وفاة والدتها. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة للمستشارة الاتحادية لجمهورية ألمانيا الاتحادية الدكتورة أنجيلا ميركل في وفاة والدتها. وقال الملك سلمان: «علمنا بنبأ وفاة والدتكم، ونعرب لدولتكم ولأسرة الفقيدة عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه».



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