"مسك" تمكن 74 شابا من بناء أرض الحالمين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

يدخل 74 شابا وفتاة سعوديين في تحد وطني للإسهام في بناء مدينة نيوم بمعايير حياة المستقبل، بعد أن استثمرت فيهم مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «مسك الخيرية» خلال الأعوام القريبة الماضية، من خلال البرامج التعليمية التي التحقوا بها في أفضل 10 جامعات في العالم عبر شراكات مبادرة مسك الزمالة والتدريب، حيث سيقدمون حلولا إبداعية للتحديات التي تواجه نيوم اليوم في مجالات متعددة كالطاقة والصحة والاستدامة والبيئة والتقنية.

وفي إطار شراكة وقعتها «مسك الخيرية» مع نيوم نوفمبر الماضي، ينطلق أول نشاط على أرض نيوم خلال الفترة من 6 إلى 8 شعبان الحالي، في منطقة شرما، حيث تنعقد المرحلة النهائية لمسابقة «احلم نيوم» والحفل الاختتامي لهذه المسابقة التي بدأت في أكتوبر الماضي بـ200 متسابق ومتسابقة، وصل منهم 74 فقط يمثلون 12 فريقا.

وسيحصل الفائزون بالمراكز الثلاثة على جوائز مالية، مع فرصة لتبني أفكارهم وإقامتها في مشروع نيوم، بعد رحلة طويلة من المنافسة استمرت لنحو 6 أشهر للبحث عن أفضل الأفكار والمواهب، بدأت في الرياض ومرت بالولايات المتحدة الأمريكية، ثم وصلت إلى المحطة الأخيرة في نيوم التي ستكون أرض الحالمين والمبدعين من كل أنحاء العالم.

Advertisements

وقبل دخول هؤلاء المشاركين في المسابقة، كان لهم حضور قوي ومستوى عال من التأهيل في جامعات عالمية مثل هارفرد، وستانفورد، وإكسفورد، وإم آي تي، وغيرها، عبر البرامج التعليمية التي تطلقها مبادرة مسك الزمالة والتدريب مع هذه الجامعات والمؤسسات التعليمية.

ومنذ أكتوبر الماضي، عملت مبادرة مسك الزمالة والتدريب عبر ثلاث مراحل من المسابقة تمثلت في اختيار الأفكار المرشحة أولا، التي تتضمن أفكارا مبدئية تقدم حلولا إبداعية للتحديات التي تواجه نيوم، ومن ثم عقد ورش عمل للعصف الذهني وتنمية مهارات حل المشكلات والتفكير التصميمي، التي نتج عنها تكوين 17 فريق عمل. وبعد هذه المرحلة، انتقل المتسابقون والمتسابقات للمرحلة الثانية التي تضمنت إنشاء العروض التي راجعتها لجنة التحكيم، ثم رشحت 12 فريق عمل للانتقال للمرحلة النهائية.

من أهداف مسابقة «احلم نيوم»:

استقطاب أفضل الأفكار والحلول المبتكرة

الاستفادة من خبرات كفاءات برامج زمالة مسك

إشراكهم في حل تحديات ذات أولوية وطنية

الإسهام في تطوير عجلة التنمية بالمملكة

جوائز يحصل عليها الفائزون:

المركز الأول 250 ألف ريال

المركز الثاني 100 ألف ريال

المركز الثالث 50 ألف ريال

تلتقي رؤية »مسك الخيرية« مع رؤية نيوم في: