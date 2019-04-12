عربات مجانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

تقدم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام لحجاج بيت الله والمعتمرين والزوار خدمة توزيع العربات مجانا حتى يتمكنوا من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة، وتوزع العربات عبر نقاط مخصصة للتوزيع بالساحات الخارجية في المسجد الحرام، والإشراف على مقدمي الخدمة المدفوعة ومشغلي العربات الكهربائية بالمسجد الحرام.

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وتشرف إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام مباشرة على دافعي العربات الخاصة من إصدار وتجديد التصاريح، وذلك بعد استيفاء الشروط اللازمة للحصول عليها، كما تنفذ جولات ميدانية للتأكد من التزامهم بالتسعيرة المقررة وانتشارهم في المواقع المخصصة.

وخصصت الرئاسة عربات كهربائية تقدم خدمة ذاتية، حيث يتمكن المستفيدون من الطواف والسعي في مسارات خصصت لهم وبتسعيرة ثابتة لجميع المستفيدين، كما توفر إدارة خدمات التنقل العربات الكهربائية بمقاسين، حيث يوجد مقاس بكرسي يتسع لشخص ومقاس بكرسي يتسع لشخصين ليتمكن من لا يستطيعون قيادتها بذاتهم الاستفادة من الخدمة والاستعانة بسائق خارجي.

وتعمل الإدارة على تنظيم ومراقبة العربات والتأكد من سيرها في مساراتها المخصصة المعدة داخل أروقة البيت العتيق وتوجيهها في المسارات المخصصة لها بالمطاف والمسعى، وتوزع أيضا خمسة فرق ميدانية بعامة المسجد الحرام، بالتعاون مع اللجان المشكلة لمنع العربات المخالفة وغير المصرحة واتخاذ الإجراءات النظامية في حقهم، إضافة إلى متابعة خدمات التنقل كل ما يتعلق بالعربات من حيث جودتها وسلامتها وصيانتها وكل ما يهدف للحفاظ على سلامة المعتمرين ليتمكنوا من أداء نسكهم بكل يسر.