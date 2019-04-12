خلايا فتاة سعودية تنقذ مريضا أمريكيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أنقذت فتاة سعودية مريضا أمريكيا في أحد مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية بعد تبرعها بخلاياها الجذعية له لتطابق أنسجتها مع أنسجة المريض، عبر إجراء طبي وتنسيقي إثر تسلم برنامج المتبرعين بالخلايا الجذعية في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض طلبا من البرنامج الوطني الأمريكي للمتبرعين بالخلايا الجذعية في إطار البحث عن متبرعين مطابقين عبر السجلات العالمية.

وأوضح المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل الدكتور ماجد الفياض أن البرنامج أتاح مطلع 2019 مشاركة بياناته مع السجلات العالمية، مشيرا إلى أن عدد المنضمين له بلغ 71 ألف مواطن ومقيم، مفيدا بأن البرنامج تلقى خلال الفترة الماضية مخاطبات رسمية من مراكز عالمية متخصصة في زراعة الخلايا الجذعية في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا تفيد بحاجة تلك المراكز لخلايا جذعية.

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ولفت إلى أن أول تعاون للمستشفى مع البرنامج الوطني الأمريكي للمتبرعين بالخلايا الجذعية، الذي يبلغ عدد المسجلين فيه نحو 10 ملايين شخص، يعود إلى عام 2005 عندما تبرعت مواطنة أمريكية بخلاياها الجذعية لشاب سعودي يعاني من سرطان الدم كان منوما في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

وقال رئيس برنامج المتبرعين الدكتور فراس الفريح إن حالة طلب الخلايا الجذعية للمواطن الأمريكي استغرقت نحو شهرين بدءا من التواصل مع المتبرعة، التي كانت قد سجلت في البرنامج في وقت سابق، ثم إجراء الفحوصات السريرية والمخبرية للتأكد من سلامتها وملاءمتها للتبرع، مرورا بإرسال عينات دم للمستشفى الأمريكي قبل الشروع في عملية تجميع الخلايا الجذعية التي استغرقت نحو 30 دقيقة جرى خلالها تجميع 1000 ملل من المتبرعة.

وأضاف أن البرنامج الوطني الأمريكي أرسل ممثلين عنه للرياض لنقل الخلايا الجذعية للمستشفى الأمريكي بمجرد الانتهاء من تجميعها من الفتاة السعودية ومن ثم زرعت للمريض الأمريكي هناك، لافتا إلى أن اللوائح التنظيمية تشدد على عدم إفشاء بيانات المتبرع الشخصية قبل مضي عامين، مشيرا إلى استفادة 24 مريضا سعوديا زرعت لهم خلايا جذعية من متبرعين من الخارج بفضل التعاون الدولي عبر الشبكة العالمية لسجلات المتبرعين بالخلايا الجذعية.

المستفيدون من الخلايا الجذعية: