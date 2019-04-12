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هطلت، مساء أمس الخميس، أمطارٌ بين متوسطة وغزيرة على العاصمة الرياض، ورصدتها عدسة المصور "مفرح بن خلف" مشاهد لهطول الأمطار، جعلها الله أمطار خير وبركة.
وأصدر نظام الإنذار المبكر لهيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا، حول حالة الطقس، حيث توقعت الأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على مدينة الرياض.
شاهد .. عدسة "ابن خلف" ترصد هطول الأمطار الغزيرة على الرياضسويد الحارثي الخليج 365 2019-04-12
هطلت، مساء أمس الخميس، أمطارٌ بين متوسطة وغزيرة على العاصمة الرياض، ورصدتها عدسة المصور "مفرح بن خلف" مشاهد لهطول الأمطار، جعلها الله أمطار خير وبركة.
وأصدر نظام الإنذار المبكر لهيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا، حول حالة الطقس، حيث توقعت الأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على مدينة الرياض.
12 إبريل 2019 - 7 شعبان 1440
01:47 AM
"الأرصاد" أصدرت تنبيهًا متقدمًا حول حالة الطقس المتوقعة بالعاصمة
هطلت، مساء أمس الخميس، أمطارٌ بين متوسطة وغزيرة على العاصمة الرياض، ورصدتها عدسة المصور "مفرح بن خلف" مشاهد لهطول الأمطار، جعلها الله أمطار خير وبركة.
وأصدر نظام الإنذار المبكر لهيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا، حول حالة الطقس، حيث توقعت الأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على مدينة الرياض.
، شاهد .. عدسة "ابن خلف" ترصد هطول الأمطار الغزيرة على الرياض ،
المصدر : الخليج 365
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