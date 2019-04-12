، بنك التنمية يقيم ندوة حول "ثقافة العمل الحر" لنزلاء سجن أبها العام ،

محمد بن مسعود - الدمام - تناولت أهمية العمل لتحسين دخل الفرد والقضاء على البطالة

أقام بنك التنمية الاجتماعية، صباح أمس الخميس، ندوة للنزلاء بعنوان "ثقافة العمل الحر"، لنزلاء سجن أبها العام، حيث قدمها ماجد آل حيدان من منسوبي البنك، وبدأها بتعريف عن البنك ومفهوم العمل الحر وأهميته في حياة الإنسان من خلال العمل الذي يحسن من دخل الفرد ويقضي على البطالة.

وفي التفاصيل، تحدث "آل حيدان" عن دعم بنك التنمية للنزلاء وتطوير مهاراتهم وتقديم الاستشارات والدراسات المجانية للمشروعات ودعمها من خلال المسارات التي يوفرها البنك بمستوياتها الثلاثة ثم استمع المحاضر إلى مداخلات النزلاء وتساؤلاتهم وتمت الإجابة عنها، وقد أبدى النزلاء رضاهم عن هذه الندوة التي تلامس مستقبل حياتهم بعد خروجهم من السجن.

وحضر الندوة، علي سعد من منسوبي البنك، حيث كان في استقبالهم مدير إدارة سجن أبها العقيد عائض العدواني ومدير مكتب تنسيق وتطوير الشراكات بسجون منطقة عسير علي بن عبدالوهاب سبار، وقدم مدير السجن شكره وتقديره لهم على هذه البادرة الطيبة.