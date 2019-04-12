محمد بن مسعود - الدمام - زوجة "الغلاييني" في ذمة الله صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-12 انتقلت إلى رحمة الله حرم محمد خير الغلاييني، و سيصلى عليها في الحرم المكي اليوم الجمعة، وستوارى الثرى في مقبرة المعلاة. 12 إبريل 2019 - 7 شعبان 1440 01:46 AM Advertisements انتقلت إلى رحمة الله حرم محمد خير الغلاييني، و سيصلى عليها في الحرم المكي اليوم الجمعة، وستوارى الثرى في مقبرة المعلاة. ، زوجة "الغلاييني" في ذمة الله ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زوجة "الغلاييني" في ذمة الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.