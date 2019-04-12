، "الشؤون الإسلامية": لا منع لنقل الأذان والصلوات عبر مكبرات الصوت الخارجية ،

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نفى المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبدالعزيز بن سعود العسكر، ما تناولته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية من منع الوزارة لنقل الأذان والصلوات عبر مكبرات الصوت الخارجية، مشيراً إلى أن الوزارة حددت ضوابط الميكروفونات في المساجد والجوامع في شهر رمضان المبارك فقط، وفقاً للتعميم رقم 1344/5/4 والمعمول به منذ سنوات، والذي يتجدد كل عام.
وأبان أن تلك الضوابط في شهر رمضان على النحو الآتي: ألا تزيد على أربعة مكبرات خارجية، وتحديد درجة الصوت إلى الرابعة نظراً لقرب المساجد بعضها من بعض منعاً للإزعاج ولتداخل الأصوات مما يشوش على المصلين في المساجد الأخرى، وأن المنع من استعمال مكبرات الصوت الخارجية خاص فقط في صلاة التراويح والقيام في مساجد الفروض، واقتصار استخدامها في الجوامع وبشكل غير مبالغ فيه.
ودعا المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية كافة الصحفيين والإعلاميين إلى التحري والدقة في النقل وأخذ المعلومة من مصدرها، سائلاً الله للجميع التوفيق والسداد.
"الشؤون الإسلامية": لا منع لنقل الأذان والصلوات عبر مكبرات الصوت الخارجيةعبدالله العنزي الخليج 365 2019-04-12
نفى المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبدالعزيز بن سعود العسكر، ما تناولته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية من منع الوزارة لنقل الأذان والصلوات عبر مكبرات الصوت الخارجية، مشيراً إلى أن الوزارة حددت ضوابط الميكروفونات في المساجد والجوامع في شهر رمضان المبارك فقط، وفقاً للتعميم رقم 1344/5/4 والمعمول به منذ سنوات، والذي يتجدد كل عام.
وأبان أن تلك الضوابط في شهر رمضان على النحو الآتي: ألا تزيد على أربعة مكبرات خارجية، وتحديد درجة الصوت إلى الرابعة نظراً لقرب المساجد بعضها من بعض منعاً للإزعاج ولتداخل الأصوات مما يشوش على المصلين في المساجد الأخرى، وأن المنع من استعمال مكبرات الصوت الخارجية خاص فقط في صلاة التراويح والقيام في مساجد الفروض، واقتصار استخدامها في الجوامع وبشكل غير مبالغ فيه.
ودعا المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية كافة الصحفيين والإعلاميين إلى التحري والدقة في النقل وأخذ المعلومة من مصدرها، سائلاً الله للجميع التوفيق والسداد.
12 إبريل 2019 - 7 شعبان 1440
12:49 AM
"العسكر": الوزارة حددت ضوابط الميكروفونات بالمساجد والجوامع في شهر رمضان فقط
نفى المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبدالعزيز بن سعود العسكر، ما تناولته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية من منع الوزارة لنقل الأذان والصلوات عبر مكبرات الصوت الخارجية، مشيراً إلى أن الوزارة حددت ضوابط الميكروفونات في المساجد والجوامع في شهر رمضان المبارك فقط، وفقاً للتعميم رقم 1344/5/4 والمعمول به منذ سنوات، والذي يتجدد كل عام.
وأبان أن تلك الضوابط في شهر رمضان على النحو الآتي: ألا تزيد على أربعة مكبرات خارجية، وتحديد درجة الصوت إلى الرابعة نظراً لقرب المساجد بعضها من بعض منعاً للإزعاج ولتداخل الأصوات مما يشوش على المصلين في المساجد الأخرى، وأن المنع من استعمال مكبرات الصوت الخارجية خاص فقط في صلاة التراويح والقيام في مساجد الفروض، واقتصار استخدامها في الجوامع وبشكل غير مبالغ فيه.
ودعا المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية كافة الصحفيين والإعلاميين إلى التحري والدقة في النقل وأخذ المعلومة من مصدرها، سائلاً الله للجميع التوفيق والسداد.
، "الشؤون الإسلامية": لا منع لنقل الأذان والصلوات عبر مكبرات الصوت الخارجية ،
المصدر : الخليج 365
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