، حرس الحدود بعسير ينقذ مواطنًا من الغرق بالقحمة ويدعو للالتزام بالإرشادات ،

محمد بن مسعود - الدمام - "المطيري": أفراد الإنقاذ قاموا بإخراجه وإسعافه ونقله لمستشفى البرك

تمكنت فرق البحث والإنقاذ بقطاع القحمة التابع لقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير، مساء أمس الخميس من إنقاذ مواطن من الغرق.

وفي التفاصيل، قال المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير الرائد خالد بن عالي المطيري، إن فرق البحث والإنقاذ بمركز البرك لاحظت تعرض شخص للغرق بشاطئ النهود وفي حينه قام أفراد البحث والإنقاذ بإخراجه وإسعافه ونقله بوساطة إسعاف حرس الحدود لمستشفى البرك العام بعسير، وحالته الصحية مستقرة، ولله الحمد.

وأهاب الرائد "المطيري" بجميع المتنزهين بأخذ الحيطة والحذر وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية المدونة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ مع التقيّد بالسباحة في الأماكن المخصصة، والاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (994) لطلب المساعدة، متمنيًا السلامة للجميع.