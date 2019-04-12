محمد بن مسعود - الدمام - أصدر مدير عام الموارد البشرية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية قرارًا بتكليف أحمد بن مسلم السناني مديرًا للعلاقات العامة والإعلام بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة. "السناني" مديرًا للعلاقات العامة بفرع العمل بالمدينة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-12 أصدر مدير عام الموارد البشرية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية قرارًا بتكليف أحمد بن مسلم السناني مديرًا للعلاقات العامة والإعلام بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة. 12 إبريل 2019 - 7 شعبان 1440 Advertisements 12:37 AM أصدر مدير عام الموارد البشرية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية قرارًا بتكليف أحمد بن مسلم السناني مديرًا للعلاقات العامة والإعلام بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة. ، "السناني" مديرًا للعلاقات العامة بفرع العمل بالمدينة ،

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