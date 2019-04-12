، "الشهري": أدلة تعريفية لكافة برامج جامعة حائل بمعرض التعليم العالي الثامن ،

محمد بن مسعود - الدمام - منوهاً بدور المؤتمر لتبادل الخبرات بين الجامعات وعقد ورش العمل الأكاديمية

أعلن عميد شؤون المكتبات بجامعة حائل الدكتور محمد الشهري، أن الجامعة تقدم في المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي الثامن، والذي يُقام تحت رعاية "الخليج 365" ،أدلة تعريفية للجامعة ،وكافة برامجها الأكاديمية والتنفيذية والمهنية في درجات البكالوريوس والماجستير والدبلومات العادية والعالية.

وتابع قائلاً: لقد لمسنا من زوّار جناح الجامعة حرصهم على التعرف على الجامعة وبرامجها.

ونوّه إلى أن مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، وجّه بتوفير كافة خدمات الجامعة للزوار لتحقق الجامعة ما تصبو إليه من هذه المشاركة.

وعبّر" الشهري" عن سروره في ما يتم في المعرض، من إتاحة الفرص للجامعات لعقد برامج توأمة وشراكة حقيقية مع الجامعات المتميزة عالمياً، للاستفادة من الخبرات والبرامج المميزة فيها ونقلها إلى الجامعات السعودية.

وأشار "الشهري" إلى أهمية ورش العمل التي تتم على هامش المعرض ،والتي تصب عناوينها في مصلحة التطوير الجامعي وكافة العلوم الأخرى.