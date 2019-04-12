، "الشهري": أدلة تعريفية لكافة برامج جامعة حائل بمعرض التعليم العالي الثامن ،

- 1/2
- 2/2
أعلن عميد شؤون المكتبات بجامعة حائل الدكتور محمد الشهري، أن الجامعة تقدم في المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي الثامن، والذي يُقام تحت رعاية "الخليج 365" ،أدلة تعريفية للجامعة ،وكافة برامجها الأكاديمية والتنفيذية والمهنية في درجات البكالوريوس والماجستير والدبلومات العادية والعالية.
وتابع قائلاً: لقد لمسنا من زوّار جناح الجامعة حرصهم على التعرف على الجامعة وبرامجها.
ونوّه إلى أن مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، وجّه بتوفير كافة خدمات الجامعة للزوار لتحقق الجامعة ما تصبو إليه من هذه المشاركة.
وعبّر" الشهري" عن سروره في ما يتم في المعرض، من إتاحة الفرص للجامعات لعقد برامج توأمة وشراكة حقيقية مع الجامعات المتميزة عالمياً، للاستفادة من الخبرات والبرامج المميزة فيها ونقلها إلى الجامعات السعودية.
وأشار "الشهري" إلى أهمية ورش العمل التي تتم على هامش المعرض ،والتي تصب عناوينها في مصلحة التطوير الجامعي وكافة العلوم الأخرى.
"الشهري": أدلة تعريفية لكافة برامج جامعة حائل بمعرض التعليم العالي الثامنخالد السليمي الخليج 365 2019-04-12
أعلن عميد شؤون المكتبات بجامعة حائل الدكتور محمد الشهري، أن الجامعة تقدم في المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي الثامن، والذي يُقام تحت رعاية "الخليج 365" ،أدلة تعريفية للجامعة ،وكافة برامجها الأكاديمية والتنفيذية والمهنية في درجات البكالوريوس والماجستير والدبلومات العادية والعالية.
وتابع قائلاً: لقد لمسنا من زوّار جناح الجامعة حرصهم على التعرف على الجامعة وبرامجها.
ونوّه إلى أن مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، وجّه بتوفير كافة خدمات الجامعة للزوار لتحقق الجامعة ما تصبو إليه من هذه المشاركة.
وعبّر" الشهري" عن سروره في ما يتم في المعرض، من إتاحة الفرص للجامعات لعقد برامج توأمة وشراكة حقيقية مع الجامعات المتميزة عالمياً، للاستفادة من الخبرات والبرامج المميزة فيها ونقلها إلى الجامعات السعودية.
وأشار "الشهري" إلى أهمية ورش العمل التي تتم على هامش المعرض ،والتي تصب عناوينها في مصلحة التطوير الجامعي وكافة العلوم الأخرى.
12 إبريل 2019 - 7 شعبان 1440
12:36 AM
منوهاً بدور المؤتمر لتبادل الخبرات بين الجامعات وعقد ورش العمل الأكاديمية
أعلن عميد شؤون المكتبات بجامعة حائل الدكتور محمد الشهري، أن الجامعة تقدم في المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي الثامن، والذي يُقام تحت رعاية "الخليج 365" ،أدلة تعريفية للجامعة ،وكافة برامجها الأكاديمية والتنفيذية والمهنية في درجات البكالوريوس والماجستير والدبلومات العادية والعالية.
وتابع قائلاً: لقد لمسنا من زوّار جناح الجامعة حرصهم على التعرف على الجامعة وبرامجها.
ونوّه إلى أن مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، وجّه بتوفير كافة خدمات الجامعة للزوار لتحقق الجامعة ما تصبو إليه من هذه المشاركة.
وعبّر" الشهري" عن سروره في ما يتم في المعرض، من إتاحة الفرص للجامعات لعقد برامج توأمة وشراكة حقيقية مع الجامعات المتميزة عالمياً، للاستفادة من الخبرات والبرامج المميزة فيها ونقلها إلى الجامعات السعودية.
وأشار "الشهري" إلى أهمية ورش العمل التي تتم على هامش المعرض ،والتي تصب عناوينها في مصلحة التطوير الجامعي وكافة العلوم الأخرى.
، "الشهري": أدلة تعريفية لكافة برامج جامعة حائل بمعرض التعليم العالي الثامن ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الشهري": أدلة تعريفية لكافة برامج جامعة حائل بمعرض التعليم العالي الثامن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.