، بالصور .. إقبال كثيف في اليوم الثاني لـ"معرض التعليم العالي".. وهذا السؤال يطارد الجامعات العالمية ،

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شهد اليوم الثاني للمعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي في نسخته الثامنة، والذي ترعاه "الخليج 365" إعلامياً، إقبالاً كثيفاً من الزوار الذين توافدوا للتعرف على الخدمات التي تقدمها تلك المنصات التعليمية محلياً ودولياً.
وتمحورت أسئلة طلاب البكالوريوس حول شروط القبول في تخصصات الأعمال والطب والهندسة، فيما يحرص طلاب الماجستير والدكتوراة على معرفة تصنيف الجامعة دولياً، ويسأل أولياء الأمور عن برامج تعليم اللغة الإنجليزية في أثناء الصيف.
وواصلت جلسات المنتدى وورش العمل انعقادها، حيث يشارك في المؤتمر 28 متحدثاً وصانع قرار من دول مختلفة، ووصل عدد الجامعات العالمية 242 جامعة، والجامعات والكليات المحلية 79، وعدد من المؤسسات التعليمية، ويحتوي المؤتمر على خمس جلسات، وكل جلسة لها محاور وأربعة متحدثين وعنوان خاص بها.
وكان المعرضُ والمؤتمر الدولي للتعليم العالي انطلق الأربعاء الماضي برعاية كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تحت عنوان "تحول الجامعات السعودية في عصر التغيير"؛ وسيستمر حتى السبت 13 أبريل 2019م، على أرض مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
بالصور .. إقبال كثيف في اليوم الثاني لـ"معرض التعليم العالي".. وهذا السؤال يطارد الجامعات العالميةعيسى الحربي الخليج 365 2019-04-12
شهد اليوم الثاني للمعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي في نسخته الثامنة، والذي ترعاه "الخليج 365" إعلامياً، إقبالاً كثيفاً من الزوار الذين توافدوا للتعرف على الخدمات التي تقدمها تلك المنصات التعليمية محلياً ودولياً.
وتمحورت أسئلة طلاب البكالوريوس حول شروط القبول في تخصصات الأعمال والطب والهندسة، فيما يحرص طلاب الماجستير والدكتوراة على معرفة تصنيف الجامعة دولياً، ويسأل أولياء الأمور عن برامج تعليم اللغة الإنجليزية في أثناء الصيف.
وواصلت جلسات المنتدى وورش العمل انعقادها، حيث يشارك في المؤتمر 28 متحدثاً وصانع قرار من دول مختلفة، ووصل عدد الجامعات العالمية 242 جامعة، والجامعات والكليات المحلية 79، وعدد من المؤسسات التعليمية، ويحتوي المؤتمر على خمس جلسات، وكل جلسة لها محاور وأربعة متحدثين وعنوان خاص بها.
وكان المعرضُ والمؤتمر الدولي للتعليم العالي انطلق الأربعاء الماضي برعاية كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تحت عنوان "تحول الجامعات السعودية في عصر التغيير"؛ وسيستمر حتى السبت 13 أبريل 2019م، على أرض مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
12 إبريل 2019 - 7 شعبان 1440
12:23 AM
يشارك فيه 28 متحدثاً وصانع قرار من دول مختلفة و242 جامعة عالمية
شهد اليوم الثاني للمعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي في نسخته الثامنة، والذي ترعاه "الخليج 365" إعلامياً، إقبالاً كثيفاً من الزوار الذين توافدوا للتعرف على الخدمات التي تقدمها تلك المنصات التعليمية محلياً ودولياً.
وتمحورت أسئلة طلاب البكالوريوس حول شروط القبول في تخصصات الأعمال والطب والهندسة، فيما يحرص طلاب الماجستير والدكتوراة على معرفة تصنيف الجامعة دولياً، ويسأل أولياء الأمور عن برامج تعليم اللغة الإنجليزية في أثناء الصيف.
وواصلت جلسات المنتدى وورش العمل انعقادها، حيث يشارك في المؤتمر 28 متحدثاً وصانع قرار من دول مختلفة، ووصل عدد الجامعات العالمية 242 جامعة، والجامعات والكليات المحلية 79، وعدد من المؤسسات التعليمية، ويحتوي المؤتمر على خمس جلسات، وكل جلسة لها محاور وأربعة متحدثين وعنوان خاص بها.
وكان المعرضُ والمؤتمر الدولي للتعليم العالي انطلق الأربعاء الماضي برعاية كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تحت عنوان "تحول الجامعات السعودية في عصر التغيير"؛ وسيستمر حتى السبت 13 أبريل 2019م، على أرض مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
، بالصور .. إقبال كثيف في اليوم الثاني لـ"معرض التعليم العالي".. وهذا السؤال يطارد الجامعات العالمية ،
المصدر : الخليج 365
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