التجارة تُعلن استدعاء 79 مركبة هوندا “ODYSSEY” لخلل في أقفال أبواب السحب الجانبية

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار اليوم (الخميس) عن استدعاء 79 مركبة هوندا “ODYSSEY” 2018 لخلل في أقفال أبواب السحب الجانبية. وأوضحت الوزارة أن الخلل قد يؤدي إلى فتح الأبواب أثناء تحرك المركبة مما يزيد من خطر الإصابة، داعية إلى التحقق من شمول الرقم التسلسلي للمركبة والتواصل مع الشركة لتبديل الأقفال الداخلية مجاناً.

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